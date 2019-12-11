Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) считает, что за спиной почетного патриарха ПЦУ Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает.

Источник: интервью Епифания УП

Прямая речь: "К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня".

Детали: Епифаний повторил, что, по его мнению, Филарет, возможно, этого не понимает. Он напомнил, что против ПЦУ проводились проплаченные пророссийскими силами митинги.

Прямая речь: "Один из них на Софийской площади - собрали один и тот же митинг сначала в піддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела".

Детали: При этом Епифаний отметил, что почетный патриарх Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место на Синоде ожидает его возвращения, но он самоизолировался в составе ПЦУ.

Что предшествовало: Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Кроме этого Синод предоставил Филарету право для пожизненного проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36 и пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.

Что предшествовало: Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Также Синод предоставил Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме этого, у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.

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