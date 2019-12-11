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В России решили заочно судить Гриценко

Среда, 11 декабря 2019, 10:35
В России решили заочно судить Гриценко

Следственный комитет России передал в суд так называемое уголовное дело в отношении экс- министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко за призывы к терроризму.

Источник: сайт Следкома РФ

Дословно: "Уголовное дело по обвинению Анатолия Гриценко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела".

Детали: Следком РФ обвиняет Гриценко в совершении "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Гриценко в России был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован.

Следком отмечает, что Гриценко "продолжает скрываться на территории Украины", откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины.

Предыстория: 

Украинская правда

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