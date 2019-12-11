В России решили заочно судить Гриценко
Следственный комитет России передал в суд так называемое уголовное дело в отношении экс- министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко за призывы к терроризму.
Источник: сайт Следкома РФ
Дословно: "Уголовное дело по обвинению Анатолия Гриценко с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела".
Детали: Следком РФ обвиняет Гриценко в совершении "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Гриценко в России был объявлен в международный розыск и в апреле 2019 года заочно арестован.
Следком отмечает, что Гриценко "продолжает скрываться на территории Украины", откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины.
Предыстория:
- Следственный комитет РФ обвинил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в том, что он якобы призывал взорвать на территории России железнодорожные поезда.
- За аналогичные "преступления" в России хотят "судить" многих украинских политиков: Дмитрия Яроша, Юрия Березу, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука, Антона Геращенко, Владимира Парасюка.