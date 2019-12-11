Путин не будет смотреть "Слугу народа": в Кремле объяснили почему

Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполняет президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Он (Путин) не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел ("Слугу народа"), и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет".

Детали: 11 декабря российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли.

По словам Пескова, он даже не знал о планах российского канала показать украинский сериал: "ТНТ - это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно".

По его словам, "тут главное - приобрести сериал, соблюдать все авторские права".

"Слуга народа" – комедийный политический телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 ​​мин).

Напомним: