Епифаний: половина православных Украины сторонники ПЦУ
Предстоятель Православной церкви Украины ПЦУ Епифаний заявил, что половина православных верующих среди украинцев являются сторонниками ПЦУ, поэтому должна состояться волна перехода приходов из УПЦ Московского патриархата.
Источник: интервью Епифания Украинской правде
Прямая речь: "Мы видим, что каждый год поддержка Московского патриархата в Украине все падает и падает, и будет падать и дальше.
Поэтому логично, что волна перехода в нашу Церковь должна состояться. Почему? Согласно статистике, в Украине сейчас около 70% православных, а из них 50% - сторонники Православной церкви Украины".
Детали: Епифаний объяснил, что у Московского патриархата больше храмов и те верующие, которые поддерживают ПЦУ, будут побуждать и уже побуждают священнослужителей к переходам.
Он добавил, что Московский патриархат пытается помешать этому процессу.
Прямая речь: "Происходят сейчас по Украине сотни судебных исков, такая борьба. Они хотят показать тем лояльным нашим сторонникам в своей среде, что, если вы будете иметь желание прийти, то мы вам создадим такие трудности, которые сейчас есть, например, в Виннице, в других епархиях и приходах.
Но в определенное время все это совпадет и будет целый взрыв присоединения к Православной церкви Украины".
Что было раньше: По словам Епифания, за год к ПЦУ из Московского патриархата перешло 600 приходов. Это составляет 5% от их всего количества.
Предыстория:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Он заявляет, что УПЦ Киевского патриархата не была ликвидирована и пытается доказать это в судах.