Епифаний: половина православных Украины сторонники ПЦУ

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Среда, 11 декабря 2019, 12:26

Предстоятель Православной церкви Украины ПЦУ Епифаний заявил, что половина православных верующих среди украинцев являются сторонниками ПЦУ, поэтому должна состояться волна перехода приходов из УПЦ Московского патриархата.

Источник: интервью Епифания Украинской правде

Прямая речь: "Мы видим, что каждый год поддержка Московского патриархата в Украине все падает и падает, и будет падать и дальше.

Поэтому логично, что волна перехода в нашу Церковь должна состояться. Почему? Согласно статистике, в Украине сейчас около 70% православных, а из них 50% - сторонники Православной церкви Украины".

Детали: Епифаний объяснил, что у Московского патриархата больше храмов и те верующие, которые поддерживают ПЦУ, будут побуждать и уже побуждают священнослужителей к переходам.

Он добавил, что Московский патриархат пытается помешать этому процессу.

Прямая речь: "Происходят сейчас по Украине сотни судебных исков, такая борьба. Они хотят показать тем лояльным нашим сторонникам в своей среде, что, если вы будете иметь желание прийти, то мы вам создадим такие трудности, которые сейчас есть, например, в Виннице, в других епархиях и приходах.

Но в определенное время все это совпадет и будет целый взрыв присоединения к Православной церкви Украины".

Что было раньше: По словам Епифания, за год к ПЦУ из Московского патриархата перешло 600 приходов. Это составляет 5% от их всего количества.

Предыстория:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
  • Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. Он заявляет, что УПЦ Киевского патриархата не была ликвидирована и пытается доказать это в судах.

Темы: церковь


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