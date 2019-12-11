В Раде за украинскую землю подрались депутаты

После заседания аграрного комитета в коридорах Верховной Рады подрались народные депутаты "Слуги народа" и народные депутаты предыдущих созывов от "Свободы".

Источник: Facebook-страницы Андрея Якобчука, Игоря Мирошниченко, комментарий Эдуарда Леонова "112 Украина", пресс-служба "Слуги народа"

Детали: Почесали кулаки в Раде депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, однако схватка только разрослась.

По мнению Леонова, комитет пытается протащить законопроект о рынке земли "через колено".

Прямая речь Леонова: "Когда был закрыт комитет, то уже в коридоре депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" начал рассказывать всем, что тернополяне за продажу земли. Я когда-то был депутатом Тернопольского облсовета и спросил, откуда у него такая информация?

Он начал метаться, очень агрессивно себя вести..."

Депутаты предыдущих созывов пришли на заседание аграрного комитета Фото: Игорь МИРОШНИЧЕНКО

Детали: Леонов прокомментировал видео, где видно, что набросился с кулаками на Богданца именно "свободовец": "Мы - "свободовцы" готовы защищать украинскую землю любыми способами".

По словам Леонова, Богданец врет, что воевал в батальоне "Січ": "Оно начало рассказывать, что оно в Песках воевало. Мы недавно были в том районе, то я ему предложил: поехали в Пески и посмотрим в глаза ребятам, которые сейчас проливают кровь за Украину, а ты говоришь, что был там, хотя не был там ни секунды".

Бывший нардеп утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа". Леонов добавил, что "свободовцы" пришли на заседание комитета, чтобы "защитить украинскую землю". По его словам, экс-нардепы придут на следующее заседание комитета 12 декабря.

В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.

Дословно СН: "Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством ...

Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы".

Во фракции также призвать аппарат ВР временно перенести заседание комитета в более защищенное помещение и усилить охрану и обеспечение порядка.

Аграрный комитет ВР решил встретиться в четверг в 8.00 утра. К законопроекту о рынке земли подали более 4 тысяч поправок.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Предыстория: