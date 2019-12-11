В Раде за украинскую землю подрались депутаты

После заседания аграрного комитета в коридорах Верховной Рады подрались народные депутаты "Слуги народа" и народные депутаты предыдущих созывов от "Свободы".

Источник: Facebook-страницы Андрея Якобчука, Игоря Мирошниченко, комментарий Эдуарда Леонова "112 Украина"

Детали: Почесали кулаки в Раде депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, однако схватка только разрослась.

По мнению Леонова, комитет пытается протащить законопроект о рынке земли "через колено".

Прямая речь Леонова: "Когда был закрыт комитет, то уже в коридоре депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" начал рассказывать всем, что тернополяне за продажу земли. Я когда-то был депутатом Тернопольского облсовета и спросил, откуда у него такая информация?

Он начал метаться, очень агрессивно себя вести..."

Дополняется...