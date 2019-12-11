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Задержали мужчину, который "минировал" КГГА

Среда, 11 декабря 2019, 14:16
Задержали мужчину, который минировал КГГА

Правоохранители задержали 52-летнего киевлянина, который "заминировал" помещение Киевской городской государственной администрации, ему объявлено подозрение.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 10 декабря 2019 года на станции Киев-Пассажирский указанный правонарушитель позвонил на горячую линию "102" и предоставил ложное сообщение о минировании КГГА по адресу улица Крещатик, 36.

"Минера" ​​удалось установить и задержать по горячим следам. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Прямая речь Максимец: "Мужчина официально не работает. Совершил правонарушение из хулиганских побуждений. Взял у знакомой мобильный и совершил звонок о заминировании. По номеру телефона его вычислили и задержали".

Почему это важно: В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании, от чего страдают тысячи людей. Ложные сообщения создают неудобства для тысяч жителей столицы и приводят к значительным затратам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

Напомним: В ноябре мужчину приговорили к 6 годам заключения за "минирование" станций "Киевского метрополитена".

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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