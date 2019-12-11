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Шахтер проиграл Аталанте и покинул Лигу чемпионов

Среда, 11 декабря 2019, 21:07
Шахтер проиграл Аталанте и покинул Лигу чемпионов

Донецкий "Шахтер" в решающем для себя матче 6 тура Лиги чемпионов в Харькове уступил итальянской "Аталанте" со счетом 0:3.

На 15 минуте матча Виктор Коваленко забил мяч, но судья зафиксировал сантиметровый офсайд у Тете и отменил гол. На 37 минуте с нескольких метров бил Жуниор Мораес - хорошо сыграл вратарь итальянцев.

На 66 минуте гол из офсайда забивает Тони Касталь. Однако арбитр после просмотра VAR причисляет взятие ворот "Шахтера" - 0:1.

Не фарт для "Шахтера" продолжился. На 75 минуте за незначительную отмашку прямую красную карточку получил Додо.

На 80 минуте "Аталанта" забивает второй гол. Руслан Малиновский закрутил мяч со стандарта и Пашалич добил мяч в ворота с нескольких метров - 0:2. За несколько минут горняки имели шанс сократить отрыв в счете, но после удара Исмаили мяч попадает в перекладину ворот.

У итальянцы также было несколько возможностей довести счет до разгромного. Гомесу не хватило точности, а удар Малиновского с 20 метров отразил Андрей Пятов.

Уже в добавленное арбитром время Госенс ​​таки сделал счет разгромным, пробив Пятова - 0:3.

В другом матче группы С "Манчестер Сити" на выезде одолел загребское "Динамо" со счетом 4:1.

В плейофф Лиги чемпионов пробились "Манчестер Сити" и "Аталанта". "Шахтер" будет играть в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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