Дело об убийстве волонтера из Бахмута следует передать в Киев – адвокат

589 просмотров
Среда, 11 декабря 2019, 23:47

Дело об убийстве волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко следует передать правоохранительным органам в Киеве, чтобы свидетели могли чувствовать себя в безопасности.

Источник: адвокат и координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Кадиевский в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь: "Хотим, чтобы процессуальное руководство этого дела осуществляла Генеральная прокуратура. Хотим, чтобы это дело ушло из Донецкого региона, чтобы оно была объективно, всесторонне расследовано".

Детали: По мнению адвоката, в Киеве свидетели будут чувствовать себя более защищенными, чем когда дело рассматривают местные органы.

Предыстория:

  • На волонтера общественной организации "Бахмут Украинский" напали 29 ноября в городе Бахмут (бывший Артемовск).
  • Мирошниченко был доставлен в больницу с переломом основания черепа. Врачи провели операцию. Артем не вышел из комы.
  • Полиция задержала двух напавших в возрасте 16 и 17 лет.
  • 7 декабря суд избрал Александру Барышку 2 месяца в СИЗО без права внесения залога.
  • 11 декабря второму фигуранту Николаю Барабашу суд избрал арест на 2 месяца без права внесения залога.

Темы: убийство Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Польше нашли убитыми двух украинцев 9 декабря 2019, 15:13
ФСБ вербует для заказных убийств за границей преступников и убивает из мести 6 декабря 2019, 21:04
В Германии начато расследование в отношении агентов ГРУ РФ Петрова и Боширова 6 декабря 2019, 20:40
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" в России: после вырезанной шутки про Путина сериал сняли с эфира
Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита
Комитет Рады поддержал голосования особого статуса Донбасса в четверг
ГБР провело обыски дома у Микитася
Все новости
ted

Как отличать фейк-новости и искать истину

Фото

5 признаков того, что родинка вашего ребенка может быть меланомой

еда

7 причин есть имбирь ежедневно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів