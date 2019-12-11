Дело об убийстве волонтера из Бахмута следует передать в Киев – адвокат
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Среда, 11 декабря 2019, 23:47
Дело об убийстве волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко следует передать правоохранительным органам в Киеве, чтобы свидетели могли чувствовать себя в безопасности.
Источник: адвокат и координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Кадиевский в эфире "Громадського радіо"
Прямая речь: "Хотим, чтобы процессуальное руководство этого дела осуществляла Генеральная прокуратура. Хотим, чтобы это дело ушло из Донецкого региона, чтобы оно была объективно, всесторонне расследовано".
Детали: По мнению адвоката, в Киеве свидетели будут чувствовать себя более защищенными, чем когда дело рассматривают местные органы.
Предыстория:
- На волонтера общественной организации "Бахмут Украинский" напали 29 ноября в городе Бахмут (бывший Артемовск).
- Мирошниченко был доставлен в больницу с переломом основания черепа. Врачи провели операцию. Артем не вышел из комы.
- Полиция задержала двух напавших в возрасте 16 и 17 лет.
- 7 декабря суд избрал Александру Барышку 2 месяца в СИЗО без права внесения залога.
- 11 декабря второму фигуранту Николаю Барабашу суд избрал арест на 2 месяца без права внесения залога.
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