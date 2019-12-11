Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело об убийстве волонтера из Бахмута следует передать в Киев – адвокат

Среда, 11 декабря 2019, 22:47
Дело об убийстве волонтера из Бахмута следует передать в Киев – адвокат

Дело об убийстве волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко следует передать правоохранительным органам в Киеве, чтобы свидетели могли чувствовать себя в безопасности.

Источник: адвокат и координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Кадиевский в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь: "Хотим, чтобы процессуальное руководство этого дела осуществляла Генеральная прокуратура. Хотим, чтобы это дело ушло из Донецкого региона, чтобы оно была объективно, всесторонне расследовано".

Детали: По мнению адвоката, в Киеве свидетели будут чувствовать себя более защищенными, чем когда дело рассматривают местные органы.

Предыстория:

  • На волонтера общественной организации "Бахмут Украинский" напали 29 ноября в городе Бахмут (бывший Артемовск).
  • Мирошниченко был доставлен в больницу с переломом основания черепа. Врачи провели операцию. Артем не вышел из комы.
  • Полиция задержала двух напавших в возрасте 16 и 17 лет.
  • 7 декабря суд избрал Александру Барышку 2 месяца в СИЗО без права внесения залога.
  • 11 декабря второму фигуранту Николаю Барабашу суд избрал арест на 2 месяца без права внесения залога.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствоДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
Все новости...
Реклама: