Дело об убийстве волонтера из Бахмута следует передать в Киев – адвокат

Дело об убийстве волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко следует передать правоохранительным органам в Киеве, чтобы свидетели могли чувствовать себя в безопасности.

Источник: адвокат и координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Кадиевский в эфире "Громадського радіо"

Прямая речь: "Хотим, чтобы процессуальное руководство этого дела осуществляла Генеральная прокуратура. Хотим, чтобы это дело ушло из Донецкого региона, чтобы оно была объективно, всесторонне расследовано".

Детали: По мнению адвоката, в Киеве свидетели будут чувствовать себя более защищенными, чем когда дело рассматривают местные органы.

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