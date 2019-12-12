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В России ночью разбился военный вертолет Ми-28

Четверг, 12 декабря 2019, 03:40
В России ночью разбился военный вертолет Ми-28

Во время планового учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-28.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Дословно: "Авария произошла 11 декабря около 23:00 в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта. На земле не осталось разрушений".

Детали: Сам вертолет нашли разрушенным в двух километрах от аэродрома, с которого был сделан вылет. На борту судна находились командир и второй пилот. Они погибли. По предварительной информации, вертолет мог разбиться из-за сложных метеоусловий.

Напомним:

  • В декабре египетский реактивный истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу из-за технической неисправности.

Темы: Росcияавария
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