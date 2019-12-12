В России ночью разбился военный вертолет Ми-28

Во время планового учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-28.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Дословно: "Авария произошла 11 декабря около 23:00 в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта. На земле не осталось разрушений".

Детали: Сам вертолет нашли разрушенным в двух километрах от аэродрома, с которого был сделан вылет. На борту судна находились командир и второй пилот. Они погибли. По предварительной информации, вертолет мог разбиться из-за сложных метеоусловий.

Напомним: