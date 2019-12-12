"Батькивщину" спонсируют студенты и солдаты, но объяснить, откуда миллионы, не могут

Партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" перечисляли миллион гривен студенты, солдаты, кассиры, безработные и пенсионеры, некоторые из которых даже не догадывались о своей благотворительности.

Источник: Bihus.info

Дословно: ""Батькивщина" – один из лидеров по теневому финансированию своей политической силы. Большие суммы на счета партии регулярно вносят подставные физлица и компании с признаками фиктивности. Реального спонсора политсила при этом не показывает, делая вид, что существует именно благодаря этим самым непрозрачным пожертвованиям".

Детали: Таким образом партия обходит закон, которым установлены существенные ограничения по финансированию политсил в стране и обязательства показывать все поступления и расходы.

В третьем квартале 2019 года партия собрала пожертвований на более чем 90 миллионов гривен.

Среди благотворителей партии – 21-летний Александр Стецюк из села Дмитрушки Уманского района. Он – сын главного специалиста отдела образования, молодежи и спорта Уманской райгосадминистрации Людмилы Стецюк.

Совокупный доход семьи, который состоит из двух зарплат и двух пенсий родителей, не дотягивал до 240 тысяч гривен, однако это не помешало юноше перечислить почти 1,5 миллиона для "Батькивщины".

Откуда такие деньги у сына, педагог Людмила Стецюк объяснить не захотела.

Еще на 1,45 миллиона пополнила счет "Батькивщины" девушка Александра Стецюка Алина Качур. 20-летняя студентка объяснила, что "просто хранила, накапливала и перечислила" деньги партии.

В один день вместе со Сецюком и Качур по 1,5 миллиона гривен на счет "Батькивщины" внесли их друзья Ирина Погуляйко и Анна Крыжановская, которые являются студентками факультета социальной работы Уманского гуманитарно-педагогического колледжа им. Шевченко.

Столько же "Батькивщине" перечислила подруга Алины Качур Лилия Кизлик из Краматорска, которая работает официанткой в ​​одной из местных пиццерий.

Также в середине июля по полмиллиона перечислили еще двое студентов Уманского педагогического колледжа – Иван Хливный из факультета дошкольного образования и Виктория Бульба из факультета начального образования.

Жертвовали "Батькивщине" и будущие педагоги из Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины. В частности, Снежана Эверт из факультета дошкольного и коррекционного образования перечислила 1,6 миллиона гривен, а Дарья Мартынюк из факультета социальной работы докинула партии 1,3 миллиона гривен.

По пол миллиона перечислили сестры Анна Запорожец и Ольга Калашник из села Сушковка Уманского района. Мать девушек говорит, что не знает, кто мог подать такие сведения, потому что у студенток из села таких денег нет.

Также не верит в то, что сын мог отдать "Батькивщине" 1,3 миллиона гривен, и мать Артура Смилянца из Умани. Женщина-предпринимательница в прошлом году заработала чуть больше 47 тысяч гривен, ее муж, начальник караула в пожарной части, – более 120 тысяч гривен. Сам Артур сейчас служит в армии.

"Bihus.info" отмечает, что ряд спонсоров политсилы Юлии Тимошенко заявили, что действительно перечисляли деньги, однако объяснить откуда у них такие кругленькие суммы, не смогли.

Что было раньше: 10 декабря "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщили, что в третьем квартале 2019 года партию "Слуга народа" финансировали физические и юридические лица, часть из которых имела явные признаки фиктивности, а также фирмы из орбиты фигуранта дела Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

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