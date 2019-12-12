Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета – Аваков

26503 просмотра
Четверг, 12 декабря 2019, 15:31

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Арсен Аваков в Твиттере, Нацполиция, адвокат Влад Добош

Дословно: "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета".

Детали: Среди задержанных – бывший АТОшник Андрей Антоненко.

На своей странице в Facebook он написал: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе".

Позже к дому подъехали журналисты, которым он сказал буквально следующее: "Я совсем не понимаю. Для меня это "приятная неожиданность".

Также адвокат Влад Добош сообщил о задержании и вручении подозрения волонтеру Юлии Кузьменко - "в соучастии совершения какого-то убийства".

В 5 часов вечера состоится брифинг Авакова и замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции Евгения Коваля по расследованию убийства Шеремета.

Заместитель министра Антон Геращенко сообщил, что на брифинге будет президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

В Офисе президента "Украинской правде" подтвердили информацию относительно Зеленского.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Узнать больше: 3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета убийство полиция Аваков


powered by lun.ua
Материалы по теме
В деле АТОшников, которых могут связать с убийством Шеремета, засекретили судебные решения 10 декабря 2019, 15:08
АТОшник заявил, что ему предлагали "взять на себя" дело Шеремета 9 декабря 2019, 19:13
Ветеранку, которая может быть причастна к делу Шеремета, оставили под стражей 28 ноября 2019, 17:28
Все новости
Главные новости
Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета – Аваков
Нацбанк снизил учетную ставку
Российские пропагандисты прилетели в Киев и похвастались репортажем с Майдана
Под Офисом президента обустраивают каток
Все новости
success story

Где мы в космосе и как образуются планеты: о Нобелевской премии по физике 2019

Объясняем

Защищает ли красная нить? Объясняет Православная Церковь Украины

исследование

Действительно голубой свет от компьютера мешает сну и вредит глазам?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів