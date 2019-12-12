Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета – Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Источник: Арсен Аваков в Твиттере, Нацполиция, адвокат Влад Добош
Дословно: "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета".
Детали: Среди задержанных – бывший АТОшник Андрей Антоненко.
На своей странице в Facebook он написал: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе".
Позже к дому подъехали журналисты, которым он сказал буквально следующее: "Я совсем не понимаю. Для меня это "приятная неожиданность".
«Я геть не розумію. Для мене це "приємна несподіванка"» — Андрій Антонець про своє затримання. Його підозрюють у вбивсті журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/Fz4lBycTPO— hromadske (@HromadskeUA) December 12, 2019
Также адвокат Влад Добош сообщил о задержании и вручении подозрения волонтеру Юлии Кузьменко - "в соучастии совершения какого-то убийства".
В 5 часов вечера состоится брифинг Авакова и замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции Евгения Коваля по расследованию убийства Шеремета.
Заместитель министра Антон Геращенко сообщил, что на брифинге будет президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.
В Офисе президента "Украинской правде" подтвердили информацию относительно Зеленского.
В пресс-службе ГПУ также подтвердили информацию о присутствии Рябошапки.
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
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