Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Арсен Аваков в Твиттере, Нацполиция, адвокат Влад Добош

Дословно: "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета".

Детали: Среди задержанных – бывший АТОшник Андрей Антоненко.

На своей странице в Facebook он написал: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе".

Позже к дому подъехали журналисты, которым он сказал буквально следующее: "Я совсем не понимаю. Для меня это "приятная неожиданность".

«Я геть не розумію. Для мене це "приємна несподіванка"» — Андрій Антонець про своє затримання. Його підозрюють у вбивсті журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/Fz4lBycTPO — hromadske (@HromadskeUA) December 12, 2019

Также адвокат Влад Добош сообщил о задержании и вручении подозрения волонтеру Юлии Кузьменко - "в соучастии совершения какого-то убийства".

В 5 часов вечера состоится брифинг Авакова и замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции Евгения Коваля по расследованию убийства Шеремета.

Заместитель министра Антон Геращенко сообщил, что на брифинге будет президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

В Офисе президента "Украинской правде" подтвердили информацию относительно Зеленского.

В пресс-службе ГПУ также подтвердили информацию о присутствии Рябошапки.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

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