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Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета – Аваков

Четверг, 12 декабря 2019, 14:31
Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Арсен Аваков в Твиттере, Нацполиция, адвокат Влад Добош

Дословно: "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета".

Детали: Среди задержанных – бывший АТОшник Андрей Антоненко.

На своей странице в Facebook он написал: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе".

Позже к дому подъехали журналисты, которым он сказал буквально следующее: "Я совсем не понимаю. Для меня это "приятная неожиданность".

Также адвокат Влад Добош сообщил о задержании и вручении подозрения волонтеру Юлии Кузьменко - "в соучастии совершения какого-то убийства".

В 5 часов вечера состоится брифинг Авакова и замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции Евгения Коваля по расследованию убийства Шеремета.

Заместитель министра Антон Геращенко сообщил, что на брифинге будет президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

В Офисе президента "Украинской правде" подтвердили информацию относительно Зеленского.

В пресс-службе ГПУ также подтвердили информацию о присутствии Рябошапки.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Узнать больше: 3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Украинская правда

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Темы: Дело ШереметаубийствополицияАваков
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