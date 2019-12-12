Суд Панамы подтвердил, что дело против Порошенко закрыли окончательно – адвокат

Суд Панамы убрал из решения о закрытии дела об отмывании доходов формулировку, которая давала основания считать дело по экс-президенту Петру Порошенко приостановленным.

Источник: адвокат Порошенко Илья Новиков

Дословно: "В октябре я сообщал, что в Панаме закрыто дело в отношении Петра Порошенко, возбужденное по заявлению Андрея Портнова. Он тогда опровергал нас и говорил, что дело не закрыто, а только приостановлено, и виной тому бездействие украинской прокуратуры, которая не отправляет в Панаму необходимые доказательства.

...Наши панамские коллеги специально подали ходатайство об уточнении формулировки решения о закрытии дела, в котором изначально была фраза de manera provisional (можно перевести как "временно", но на самом деле - "до следующего решения").

Суд Панамы согласился и поручил прокурору убрать эту фразу из текста решения, поскольку установлено, что состава преступления нет, и решение имеет характер окончательного".

Детали: Новиков также сообщил, что параллельно в производстве о даче ложного показания под присягой относительно Портнова Порошенко был признан потерпевшим.

Предыстория: