Россия продолжает нарушать договоренности: 5 обстрелов на Донбассе

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Четверг, 12 декабря 2019, 18:30

В течение 12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Российская Федерация вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела укреплений Объединенных сил.

Один раз боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Авдеевки. Трижды - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Павлополя.

Еще один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия враг стрелял неподалеку Крымского.

Потерь в результате обстрелов 12 декабря среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Что предшествовало: 10 декабря президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В обнародованном по результатам встречи коммюнике указано, что "стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Обстрелы на Донбассе продолжились в тот же день.

Темы: ООС боевые действия


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