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"Ждать 5 лет не будем": Зеленский рассказал о "последнем" плане по ОРДЛО

Четверг, 12 декабря 2019, 22:24
Ждать 5 лет не будем: Зеленский рассказал о последнем плане по ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский оценил вероятность последствий переговоров с Россией, по которым Украина может возвести стену на Донбассе, чтобы оградить территорию оккупированную от подконтрольной государству.

Источник: Владимир Зеленский в эфире "Право на власть" на "1+1"

Прямая речь: "На заседании СНБО мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. Один из них – план Б. Хотя для меня это не план Б, а план "последняя буква". Это последний план.

Эта стена уже есть. Нам надо решать, как вернуть людей, их менталитет, понимание, что они украинцы. У нас сейчас живая стена. Для меня это не вариант. Но, к сожалению, 5 лет ждать и стрелять, и терять наших украинцев мы точно не собираемся.

Если стена, то это другое государство, которое мы никогда не признаем. Нам нужно создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, которые чувствуют себя действительно украинцами, создать все условия, чтобы они приехали к нам.

За стеной будет что-то другое, другая местность, где будут только боевики".

Что предшествовало: Помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне заявил, что власти готовы "построить стену" на Донбассе: "Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим у российской стороны желания выполнять "Минск".

12 декабря Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса.

Узнать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбасс
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