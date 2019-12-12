Зеленский ответил Путину по разные на Донбассе

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Четверг, 12 декабря 2019, 23:41

Президент Украины Владимир Зеленский уже слышал аргумент российского президента Владимира Путина, что, мол, когда Украина получит контроль над границей с РФ, то на Донбассе состоится вторая Сребреница.

Источник: выступление Зеленского в эфире шоу "Право на власть"

Прямая речь: "Ну он это сказал дважды в нашей встречи. Мы объяснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины и никакой резни...

Я именно так сказал господину Путину: "Я не знаю кого вы представляете на моем месте, но я другой человек, я не знаю с кем вы до этого говорили по таким серьезным очень вопросам, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, у нас другая власть и для нас самое главное человеческая жизнь".

Детали: Зеленский сообщил, что такой разговор с Путиным у него состоялся во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Что было раньше: после саммита Путин заявил о кровавых последствиях, если Украина получит контроль над границей между Россией и временно неподконтрольной территорией Донецкой и Луганской областей.

Он заявил, что украинский президент не сможет обеспечить на Донбассе безопасность и украинские националисты якобы устроят там резню, подобную той, что состоялась в Сребренице в 1995 году.

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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Темы: Зеленский Путин Донбасс


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