Путин пугает кровавой бойней, если Украина вернет границу на Донбассе

Президент России Владимир Путин пугает кровавыми последствиями, если Украина получит контроль над границей между Россией и временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь Путина: "Украинская сторона все время ставит вопрос: "дайте нам возможность закрыть границу войсками". Ну, я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все…

Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям"?

Детали: Также Путин рассказал, что обсуждал в Париже с президентом Украины возможное преследование боевиков ОРДЛО. Президент РФ заявил, что в Украине должны принять закон об амнистии.

Справка: Резня в Сребренице - одно из самых масштабных военных преступлений, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года.

Боснийские сербы спланировали и совершили массовое убийство около 8000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.

Резню было совершено в районе города Сребреница после его захвата войском Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича при соучастии военизированного формирования "Скорпионы" под контролем Министерства внутренних дел Сербии.

В конце февраля 2007 года Международный суд признал резню в Сребренице геноцидом.

Что было ранее: 26 октября Зеленский ездил в Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск.

Одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

Впоследствии в пресс-центре ООС заявили, что люди с оружием, с которыми в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.

Позже замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.

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