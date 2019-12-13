Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеры Евросоюза приняли "Зеленую книгу"

Пятница, 13 декабря 2019, 05:30
Лидеры Евросоюза приняли Зеленую книгу

Лидеры стран Европейского Союза во время Европейского саммита приняли план преобразования Европы на первый климатически-нейтральный континент до 2050 года.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом рассказал президент Европейского Совета Шарль Мишель. Руководители государств учли позицию Польши, которой нужно больше времени на адаптацию в соответствии с этим планом. Поскольку страна значительно энергетически зависит от угля.

По словам Мишеля, еще полгода назад лишь 8 государств-членов ЕС готовы были поддержать цель достижения климатической нейтральности. Но в июне уже 24 страны выразили свою поддержку этому решению.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, представители стран обсудили все возможности, связанные с "Зеленой книгой". Она заявила о решимости ЕС преодолеть климатические изменения и превратить эту работу в новые возможности для Союза.

Руководительница Еврокомиссии сообщила, что до января планируется представить предложения по плану инвестиций в устойчивое развитие. Эти предложения планируют совместить с справедливым переходным механизмом. После Еврокомиссия предложит новый закон для развития "зеленой" дорожной карты.

Напомним:

Украинская правда
Темы: экологияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
экология
На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Украина нуждается в "экологическом Рамштайне"
Последние новости
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
Все новости...
Реклама: