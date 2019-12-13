Лидеры Евросоюза приняли "Зеленую книгу"

Лидеры стран Европейского Союза во время Европейского саммита приняли план преобразования Европы на первый климатически-нейтральный континент до 2050 года.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом рассказал президент Европейского Совета Шарль Мишель. Руководители государств учли позицию Польши, которой нужно больше времени на адаптацию в соответствии с этим планом. Поскольку страна значительно энергетически зависит от угля.

По словам Мишеля, еще полгода назад лишь 8 государств-членов ЕС готовы были поддержать цель достижения климатической нейтральности. Но в июне уже 24 страны выразили свою поддержку этому решению.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, представители стран обсудили все возможности, связанные с "Зеленой книгой". Она заявила о решимости ЕС преодолеть климатические изменения и превратить эту работу в новые возможности для Союза.

Руководительница Еврокомиссии сообщила, что до января планируется представить предложения по плану инвестиций в устойчивое развитие. Эти предложения планируют совместить с справедливым переходным механизмом. После Еврокомиссия предложит новый закон для развития "зеленой" дорожной карты.

Напомним: