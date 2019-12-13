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Российские наемники продолжают вести обстрелы – ООС

Пятница, 13 декабря 2019, 06:13
Российские наемники продолжают вести обстрелы – ООС

12 декабря боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Российская Федерация вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции."

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано огонь из пушек БМП.

Боевики вели обстрелы у Авдеевки, Павлополя, Широкино, Пивденного, Крымского и Новолуганского.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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