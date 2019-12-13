Зеленский рассказал об "интервью в корридоре" российской журналистке
Президент Владимир Зеленский опроверг информацию об интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1".
Источник: глава государства в эфире телеканала "1+1"
Прямая речь: "Я не давал интервью телеканалу "Россия", честно говоря. У нас был пресс-подход на улице возле отеля, это было в Париже, после нормандской встречи, ночью это было. Журналистка была девушка, она спросила меня что-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Такое интервью".
Детали: Зеленский также добавил, что "там было много журналистов". В свою очередь глава МВД Арсен Аваков, который во время поездки в Париж активно раздавал комментарии журналистам, улыбаясь добавил: "Тогда я тоже давал" (интервью -ред.).
Что предшествовало: 12 декабря российский пропагандистский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал "первое полноценное интервью российским журналистам". Канал пообещал показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин".
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что не организовывала никакого подобного интервью.