Зеленский рассказал об "интервью в корридоре" российской журналистке

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Пятница, 13 декабря 2019, 11:51

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию об интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

Источник: глава государства в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "Я не давал интервью телеканалу "Россия", честно говоря. У нас был пресс-подход на улице возле отеля, это было в Париже, после нормандской встречи, ночью это было. Журналистка была девушка, она спросила меня что-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Такое интервью".

Детали: Зеленский также добавил, что "там было много журналистов". В свою очередь глава МВД Арсен Аваков, который во время поездки в Париж активно раздавал комментарии журналистам, улыбаясь добавил: "Тогда я тоже давал" (интервью -ред.).

Что предшествовало: 12 декабря российский пропагандистский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал "первое полноценное интервью российским журналистам". Канал пообещал показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что не организовывала никакого подобного интервью.

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский СМИ Росcия


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