Кремль дал "совет" Зеленскому, как жать руку Путину

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Пятница, 13 декабря 2019, 12:49

Реагируя на слова Владимира Зеленского о готовности сто раз пожать руку  Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, в Кремле посоветовали украинскому президенту "в целом не поднимать эту тему".

Источник: пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, котрого цитирует российское издание РБК

Прямая речь: "Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять Минские договоренности".

Что предшествовало: Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, почему пожал руку президенту РФ Владимиру Путину на Нормандской встрече в Париже 9 декабря. По его словам, если РФ вернет оккупированную территорию Донбасса, то может еще 10 раз пожать руку.

"А если нам вернут наш Крым – а его обязательно когда-то вернут – можно и 100 раз руку пожать", – отметил Зеленский.

Почему это важно: Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Она аннексировала Крымский полуостров, поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику, усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".

Темы: Путин Крым Зеленский


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