Прокуратура в США расследует деятельность Джулиани в Украине – NYT
Федеральные прокуроры в Манхэттене расследуют, нарушал ли личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани законы о лоббировании во время своей деятельности в Украине.
Источник: американское издание The New York Times со ссылкой на два источника, знакомые с расследованием.
Детали: Один из источников сообщил, что следователи изучают действия Джулиани, направленные против американского посла в Украине Мари Йованович, которая была отозвана весной.
По словам источников издания, расследование в отношении Джулиани связано с делом против двух его соратников Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые были арестованы на этой неделе по обвинению в финансировании избирательной кампании. Их обвиняют в незаконных пожертвованиях конгрессмену, чью помощь они искали в устранении Йованович.
Федеральный закон требует, чтобы американские граждане сообщали Министерству юстиции о любых контактах с правительством или СМИ в США по указанию или запросу иностранных политиков или правительственных чиновников, независимо от того, оплачивается ли такое представительство.
Издание отмечает, что Джулиани отрицал правонарушения со своей стороны, но признал, что он и его партнеры работали с украинскими прокурорами для сбора потенциально компрометирующей информации о Йованович, а также бывшем вице-президента Джозефе Байдене его младшем сыне Хантере.
Сообщается, что дело против Джулиани расследует та же прокуратура, которой он руководил в 1980-х годах.
Изданию неизвестно, как далеко продвинулось расследование.
Джулиани заявил, что у федеральных прокуроров нет оснований обвинять его в нарушениях относительно лоббистских инициатив за рубежом, потому что он действовал от имени президента США Дональда Трампа, а не тогдашнего украинского генпрокурора Юрия Луценко, когда собирал информацию о Йованович и других и передал ее американскому правительству и средствам массовой информации.
Джулиани также сказал, что ему не было известно о каком-либо расследовании в отношении него.
Знать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа
Предыстория:
- 9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
- 10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест.
- Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.
- По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
- СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
- Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
- Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
- Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.
- По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
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