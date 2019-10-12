Прокуратура в США расследует деятельность Джулиани в Украине – NYT

Федеральные прокуроры в Манхэттене расследуют, нарушал ли личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани законы о лоббировании во время своей деятельности в Украине.

Источник: американское издание The New York Times со ссылкой на два источника, знакомые с расследованием.

Детали: Один из источников сообщил, что следователи изучают действия Джулиани, направленные против американского посла в Украине Мари Йованович, которая была отозвана весной.

По словам источников издания, расследование в отношении Джулиани связано с делом против двух его соратников Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые были арестованы на этой неделе по обвинению в финансировании избирательной кампании. Их обвиняют в незаконных пожертвованиях конгрессмену, чью помощь они искали в устранении Йованович.

Федеральный закон требует, чтобы американские граждане сообщали Министерству юстиции о любых контактах с правительством или СМИ в США по указанию или запросу иностранных политиков или правительственных чиновников, независимо от того, оплачивается ли такое представительство.

Издание отмечает, что Джулиани отрицал правонарушения со своей стороны, но признал, что он и его партнеры работали с украинскими прокурорами для сбора потенциально компрометирующей информации о Йованович, а также бывшем вице-президента Джозефе Байдене его младшем сыне Хантере.

Сообщается, что дело против Джулиани расследует та же прокуратура, которой он руководил в 1980-х годах.

Изданию неизвестно, как далеко продвинулось расследование.

Джулиани заявил, что у федеральных прокуроров нет оснований обвинять его в нарушениях относительно лоббистских инициатив за рубежом, потому что он действовал от имени президента США Дональда Трампа, а не тогдашнего украинского генпрокурора Юрия Луценко, когда собирал информацию о Йованович и других и передал ее американскому правительству и средствам массовой информации.

Джулиани также сказал, что ему не было известно о каком-либо расследовании в отношении него.

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