ООС: один военный погиб, еще один ранен

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Суббота, 14 декабря 2019, 18:28

В субботу в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения".

Детали: С начала суток субботы вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела позиций Объединенных сил: у Песков - зафиксирован снайперский огонь; неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра; вблизи Павлополя - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

2 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Зайцево - из РПГ и автоматических гранатометов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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