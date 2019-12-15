Российская Федерация не соблюдает договоренности прекращения огня на Донбассе. 14 декабря российские наемники 8 раз нарушили режим "тишины", в результате чего погиб военнослужащий и двое получили ранения.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник вел обстрелы вблизи Авдеевки, Красногоровки, Песков, Павлополя, Новолуганского, Зайцевого и Травневого. Боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Фиксировался снайперский огонь.

Напомним: