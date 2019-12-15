Россия не выполняет договоренностей, обстрелы продолжаются – ООС
Воскресенье, 15 декабря 2019, 06:13
Российская Федерация не соблюдает договоренности прекращения огня на Донбассе. 14 декабря российские наемники 8 раз нарушили режим "тишины", в результате чего погиб военнослужащий и двое получили ранения.
Источник: отчет ООС
Детали: Противник вел обстрелы вблизи Авдеевки, Красногоровки, Песков, Павлополя, Новолуганского, Зайцевого и Травневого. Боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Фиксировался снайперский огонь.
Напомним:
- 13 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, боевую травму получил один военнослужащий.
Украинская правда