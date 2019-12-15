Россия не выполняет договоренности в Париже, обстрелы продолжаются – ООС

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Воскресенье, 15 декабря 2019, 07:13

Российская Федерация не соблюдает договоренности прекращения огня на Донбассе. 14 декабря российские наемники 8 раз нарушили режим "тишины", в результате чего погиб военнослужащий и двое получили ранения.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник вел обстрелы вблизи Авдеевки, Красногоровки, Песков, Павлополя, Новолуганского, Зайцевого и Травневого. Боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Фиксировался снайперский огонь.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


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