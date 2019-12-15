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В КНДР объяснили последние ракетные испытания: подавление угрозы со стороны США

Воскресенье, 15 декабря 2019, 10:03
В КНДР объяснили последние ракетные испытания: подавление угрозы со стороны США

В Генштабе КНДР заявили, что данные, полученные в ходе проводимых один за одним испытаний, будут использованы в разработке стратегического вооружения КНДР для подавления ядерной угрозы со стороны США. 

 Источник: заявление начальника Генштаба КНДР Пак Чен Чхона, обнародованное государственным Центральным информационным агентством KCNA.kp  

Дословно: "В последние дни Академия национальной обороны один за одним успешно проводит важные испытания и достигает огромных успехов в укреплении обороноспособности". 

"Бесценные данные, опыт и новые технологии, полученные в результате недавних испытаний в области оборонной науки, будут применяться в разработке стратегического вооружения КНДР для прочного и надежного сдерживания и подавления ядерной угрозы со стороны США", - заявил начальник Генштаба КНДР.

Детали: Пак Чен Чхон добавил, что КНДР "накопила огромную силу" и должна быть готова "справиться с политическими и военными провокациями враждебных сил и быть готова как к диалогу, так и к конфронтации". 

"Наша армия полностью готова выполнить любое решение верховного лидера (Ким Чен Ына - ред.)... В ситуации острой конфронтации США и другие враждебные силы проведут конец года в мире только тогда, когда они будут сдерживать любые слова и поступки, которые нас смущают", - подытожил начальник Генштаба КНДР. 

Напомним, 

  • Накануне в КНДР заявили о проведении очередного "важного испытания" на стартовой площадке спутника "Сохэ". Согласно сообщению,  испытание было проведено с 22:41 до 22:48 13 декабря без уточнения деталей. 
  • Пхеньян также заявил, что "достижения в области оборонных научных исследований ... будут использованы для дальнейшего укрепления надежных стратегических сил КНДР для сдерживания ядерной войны". 
  • 8 декабря стало известно, что Северная Корея провела "очень важный тест" на месте запуска спутника "Сохэ" - полигоне для ракетных испытаний, который Пхеньян обещал закрыть.
  • Сообщение появилось на фоне длительных переговоров с США о денуклеаризации.  

Украинская правда
Темы: КНДРСШАядерное оружие
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