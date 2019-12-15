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Перебои с льготными счетами для "коммуналки": Ощадбанк отрицает технические проблемы

Воскресенье, 15 декабря 2019, 10:19
Перебои с льготными счетами для коммуналки: Ощадбанк отрицает технические проблемы

АО "Ощадбанк" заявляет, что никаких технических проблем со стороны банка для оплаты коммунальных услуг через личный кабинет банка не возникало.

Источник: "Экономическая правда" со ссылкой на сообщение Ощадбанка

Дословно: "Вся информация, которая корректно была передана в банк Министерством соцполитики для создания кабинетов льготников, банком была обработана".

"Некоторые вопросы по входу в кабинет могут остаться только у льготников, которые не предоставили свои номера мобильных телефонов в органы соцзащиты, ведь вход в кабинет происходит по номеру телефону. Предлагаем обратиться в органы соцзащиты, которые передадут эту информацию в банк".

Детали: В финучреждении отметили, что кабинеты льготников являются исключительно инициативой банка для удобства пользователей. Постановление Кабинета Министров №807 от 14.08.2019 г. не обязывала банк их создавать.

Дословно: "Банк выполняет свои обязательства четко в сроки, определенные постановлением Кабинета министров", заявили в учреждении. 

Напомним,

  • Ранее в Департаменте соцполитики КГГА сообщили, что средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка" не отображаются по техническим причинам.
  • По данным чиновников, проблема с отображением средств на льготных счетах возникла у льготников, получающих помощь в безналичной форме, технические причины проблемы должно быть устранены до января.
  • Согласно постановлению КМУ, с 1 октября все льготные категории граждан были переведены на монетизированного форму выплаты льгот.
  • Постановление дало возможность получать льготы в денежной форме на банковскую карточку льготника (по заявлению, написанному до 15 октября) и в безналичной форме на лицевой счет в АО "Ощадбанк".
  • Льготные категории киевлян, которые имеют право на скидку при оплате за жилищно-коммунальные услуги и получают льготы, уже второй раз получили квитанции со 100% начислений.
  • Размер льготы рассчитывает ежемесячно орган социальной защиты населения, исходя из размера скидки, на которую имеет право льготник по закону. На сумму льготы также будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.
  • При безналичной форме выплаты льгот часть платежей за услуги ЖКХ за льготника осуществляет "Ощадбанк", остальные льготник оплачивает самостоятельно.

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Темы: Киевльготыжильебанки
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