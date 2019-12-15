Перебои с льготными счетами для "коммуналки": Ощадбанк отрицает технические проблемы

АО "Ощадбанк" заявляет, что никаких технических проблем со стороны банка для оплаты коммунальных услуг через личный кабинет банка не возникало.

Источник: "Экономическая правда" со ссылкой на сообщение Ощадбанка

Дословно: "Вся информация, которая корректно была передана в банк Министерством соцполитики для создания кабинетов льготников, банком была обработана".

"Некоторые вопросы по входу в кабинет могут остаться только у льготников, которые не предоставили свои номера мобильных телефонов в органы соцзащиты, ведь вход в кабинет происходит по номеру телефону. Предлагаем обратиться в органы соцзащиты, которые передадут эту информацию в банк".

Детали: В финучреждении отметили, что кабинеты льготников являются исключительно инициативой банка для удобства пользователей. Постановление Кабинета Министров №807 от 14.08.2019 г. не обязывала банк их создавать.

Дословно: "Банк выполняет свои обязательства четко в сроки, определенные постановлением Кабинета министров", заявили в учреждении.

Напомним,