Обстрелы на Донбассе: в Нацгвардии назвали имя погибшего бойца
В результате артиллерийского обстрела в зоне проведения ООС погиб 21-летний сержант Сергей Михальчук.
Источник: сообщение Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины в Facebook
Дословно: "Российская мина унесла жизни воина. Во время взрыва 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима".
Детали: За проявленный героизм Михальчук будет представлен к высокой государственной награде, сообщили в НГУ.
По данным штаба ОС, Российская Федерация не соблюдает договоренностей о прекращении огня на Донбассе: 14 дек российские наемники 8 раз нарушили режим "тишины", в результате чего погиб военнослужащий и двое получили ранения.
Обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Красногоровки, Песков, Павлополя, Новолуганского, Зайцевр и Майского. Боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.