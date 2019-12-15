Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы на Донбассе: в Нацгвардии назвали имя погибшего бойца

Воскресенье, 15 декабря 2019, 14:59
Обстрелы на Донбассе: в Нацгвардии назвали имя погибшего бойца

В результате артиллерийского обстрела в зоне проведения ООС погиб 21-летний сержант Сергей Михальчук.

Источник: сообщение Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины в Facebook

Дословно: "Российская мина унесла жизни воина. Во время взрыва 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима".

Детали: За проявленный героизм Михальчук будет представлен к высокой государственной награде, сообщили в НГУ.

По данным штаба ОС, Российская Федерация не соблюдает договоренностей о прекращении огня на Донбассе: 14 дек российские наемники 8 раз нарушили режим "тишины", в результате чего погиб военнослужащий и двое получили ранения.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Красногоровки, Песков, Павлополя, Новолуганского, Зайцевр и Майского. Боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В результате обстрела погиб 21-летний сержант НГУ Сергей Михальчук.
В результате обстрела погиб 21-летний сержант НГУ Сергей Михальчук.

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛОМинские соглашенияжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
Все новости...
Реклама: