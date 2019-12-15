Обстрелы на Донбассе: в Нацгвардии назвали имя погибшего бойца

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Воскресенье, 15 декабря 2019, 15:59

В результате артиллерийского обстрела в зоне проведения ООС погиб 21-летний сержант Сергей Михальчук.

Источник: сообщение Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины в Facebook

Дословно: "Российская мина унесла жизни воина. Во время взрыва 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима".

Детали: За проявленный героизм Михальчук будет представлен к высокой государственной награде, сообщили в НГУ.

По данным штаба ОС, Российская Федерация не соблюдает договоренностей о прекращении огня на Донбассе: 14 дек российские наемники 8 раз нарушили режим "тишины", в результате чего погиб военнослужащий и двое получили ранения.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Красногоровки, Песков, Павлополя, Новолуганского, Зайцевр и Майского. Боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В результате обстрела погиб 21-летний сержант НГУ Сергей Михальчук.
В результате обстрела погиб 21-летний сержант НГУ Сергей Михальчук.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО Минские соглашения жертвы


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