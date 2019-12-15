На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен военнослужащий Объединенных сил.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "Сегодня, 15 декабря, в результате коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Детали: Все 6 обстрелов позиций украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, недалеко от Луганского и Крымского стреляли из станковых противотанковых гранатометов; дважды у Крымского - со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов; в районе Хутора Вольного – из автоматических гранатометов; возле Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов; вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.