На Донбассе ранен украинский военный

46 просмотров
Воскресенье, 15 декабря 2019, 19:23

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен военнослужащий Объединенных сил.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "Сегодня, 15 декабря, в результате коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Детали: Все 6 обстрелов позиций украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, недалеко от Луганского и Крымского стреляли из станковых противотанковых гранатометов; дважды у Крымского - со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов; в районе Хутора Вольного – из автоматических гранатометов; возле Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов; вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия не выполняет договоренностей, обстрелы продолжаются – ООС 15 декабря 2019, 07:13
ООС: один военный погиб, еще один ранен 14 декабря 2019, 18:28
Российские наемники продолжают вести обстрелы – ООС 13 декабря 2019, 07:13
Все новости
Главные новости
Российский канал показал "интервью" Зеленского
У Путина заявили, что изменения к "Минску" надо писать с "экспертами" ОРДЛО
Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста
Боевики ОРДО выдвинули условие для разведения на линии разграничения - росСМИ
Все новости
Фото

Как кондитер превращает десерты в миниатюрный мир

holiday

Подарите ребенку эмоции! 12 крутых идей

Фото

Что надо знать об артистке года LIZZO

Поиск по сайту
Архив
Весь архів