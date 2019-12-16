"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим" — министр обороны Турции
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Понедельник, 16 декабря 2019, 02:01
Турция не планирует выходить с НАТО и продолжит выполнять задачи в составе альянса.
Источник: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу
Прямая речь: "Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары относительно членства в военно-политическом блоке остается неизменной.
Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС".
Детали: По словам Акара, Турция как надежный и важный член НАТО продолжит выполнять задачи в составе альянса.
Напомним:
- В Департаменте оборонной промышленности Турции заявили, что Анкара закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их и не планирует отказываться от этой техники.
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