"Квартал 95" спел Зеленскому о посадках
Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства.
Источник: видео Дмитрия Кучера в Facebook, видео пресс-секретаря президента Юлии Мендель из Дворца "Украина" в Instagram
Детали: Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список".
"Кварталовцы", в частности, спели песню с такими словами:
"С лицами суровыми сидят прокурорские,
С делами громкими есть к вам вопросики:
Весна прошла давно, еще не сел никто –
А че, зимой у вас сажать не принято?"
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Почему это важно: Раньше Зеленский с коллегами высмеивали представителей предыдущих властей, а теперь "Квартал 95" шутит по поводу обещаний своего основателя, теперь президента Зеленского.
Предыстория:
- В апреле, еще до второго тура президентских выборов, Зеленский высказывал уверенность, что в случае его победы насущные реформы и "первые посадки" людей из прежней власти начнутся в скором времени.
- В июле он говорил, что это произойдет после назначения нового правительства и генерального прокурора.
- В августе Зеленский говорил, что коррупционеров начнут наказывать осенью, когда заработает Антикоррупционный суд и будет работать новый генеральный прокурор.