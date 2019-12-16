"Квартал 95" спел Зеленскому о посадках

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Понедельник, 16 декабря 2019, 08:45

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства.

Источник: видео Дмитрия Кучера в Facebook, видео пресс-секретаря президента Юлии Мендель из Дворца "Украина" в Instagram

Детали: Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список".

"Кварталовцы", в частности, спели песню с такими словами:

"С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?"

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@kvartal95official 😁🤘👍

A post shared by Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) on Dec 15, 2019 at 10:09am PST

Темы: Зеленский Квартал


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