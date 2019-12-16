"Квартал 95" спел Зеленскому о посадках
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Понедельник, 16 декабря 2019, 08:45
Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства.
Источник: видео Дмитрия Кучера в Facebook, видео пресс-секретаря президента Юлии Мендель из Дворца "Украина" в Instagram
Детали: Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список".
"Кварталовцы", в частности, спели песню с такими словами:
"С лицами суровыми сидят прокурорские
С делами громкими есть к вам вопросики:
Весна прошла давно, еще не сел никто –
А че, зимой у вас сажать не принято?"
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