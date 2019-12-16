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"Квартал 95" спел Зеленскому о посадках

Понедельник, 16 декабря 2019, 07:45
Квартал 95 спел Зеленскому о посадках

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства.

Источник: видео Дмитрия Кучера в Facebook, видео пресс-секретаря президента Юлии Мендель из Дворца "Украина" в Instagram

Детали: Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список".

"Кварталовцы", в частности, спели песню с такими словами:

"С лицами суровыми сидят прокурорские,

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?"

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@kvartal95official 😁🤘👍

A post shared by Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) on Dec 15, 2019 at 10:09am PST

Почему это важно: Раньше Зеленский с коллегами высмеивали представителей предыдущих властей, а теперь "Квартал 95" шутит по поводу обещаний своего основателя, теперь президента Зеленского.

Предыстория:

  • В апреле, еще до второго тура президентских выборов, Зеленский высказывал уверенность, что в случае его победы насущные реформы и "первые посадки" людей из прежней власти начнутся в скором времени.
  • В июле он говорил, что это произойдет после назначения нового правительства и генерального прокурора.
  • В августе Зеленский говорил, что коррупционеров начнут наказывать осенью, когда заработает Антикоррупционный суд и будет работать новый генеральный прокурор.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКвартал
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