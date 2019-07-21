Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский сказал, когда начнутся обещанные "посадки" коррупционеров

Воскресенье, 21 июля 2019, 21:03

Обещанные Владимиром Зеленским "посадки" коррупционеров начнутся после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор. 

Об этом президент Украины заявил в штабе партии "Слуга народа" вечером 21 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом. ... Появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - заявил Зеленский. 

На уточняющий вопрос о фамилии будущего генпрокурора Зеленский заявил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

Напомним,

  • После победы на президентских выборах в команде Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • В конце мая в Администрации президента заявили, что готовят материалы об увольнении Луценко с должности генпрокурора.
  • В свою очередь Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что президент не будет вносить представление на увольнение Луценко, так как допускает, что действующие нардепы его не поддержат.
  • Позже генпрокурор заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвиборыкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
Зеленский начал визит в Братиславу
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: