Зеленский сказал, когда начнутся обещанные "посадки" коррупционеров
Воскресенье, 21 июля 2019, 21:03
Обещанные Владимиром Зеленским "посадки" коррупционеров начнутся после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор.
Об этом президент Украины заявил в штабе партии "Слуга народа" вечером 21 июля, сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом. ... Появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - заявил Зеленский.
На уточняющий вопрос о фамилии будущего генпрокурора Зеленский заявил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".
Напомним,
- После победы на президентских выборах в команде Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
- В конце мая в Администрации президента заявили, что готовят материалы об увольнении Луценко с должности генпрокурора.
- В свою очередь Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
- Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что президент не будет вносить представление на увольнение Луценко, так как допускает, что действующие нардепы его не поддержат.
- Позже генпрокурор заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.