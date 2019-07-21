Зеленский сказал, когда начнутся обещанные "посадки" коррупционеров

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Воскресенье, 21 июля 2019, 21:03

Обещанные Владимиром Зеленским "посадки" коррупционеров начнутся после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор. 

Об этом президент Украины заявил в штабе партии "Слуга народа" вечером 21 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом. ... Появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - заявил Зеленский. 

На уточняющий вопрос о фамилии будущего генпрокурора Зеленский заявил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

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Темы: Зеленский виборы коррупция


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