Зеленский сказал, когда начнутся обещанные "посадки" коррупционеров
Обещанные Владимиром Зеленским "посадки" коррупционеров начнутся после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор.
Об этом президент Украины заявил в штабе партии "Слуга народа" вечером 21 июля, сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом. ... Появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - заявил Зеленский.
На уточняющий вопрос о фамилии будущего генпрокурора Зеленский заявил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".
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