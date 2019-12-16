Партия "Слуга народа" о нападении в Сумах: Старая система сопротивляется, как в 90-х

Партия "Слуга народа" связывает избиение своего народного депутата Михаила Ананченко с его гражданской позицией и деятельностью президентской команды в целом.

Источник: заявление партии, обнародованное в Facebook

Дословно: "Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем, – настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х.

Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели.

Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того – это депутат или активист".

Глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительной ВР: "Опять избили депутата "Слуги народа", вчера в Сумах Михаила Ананченко. Это не просто депутат – это один из руководителей нашей партии, это представитель нашей команды в Сумской области. Он давно известен в этой области, уже год эту деятельность ведет. И какие-то неизвестные в балаклавах, как пишут, совершили на него нападение.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, с чем оно было связано. Но это уже входит в систему – и мы хотим обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательно все эти случаи расследовать. Возможно, есть какая-то связь между всеми этими нападениями, которые происходят и в стенах Верховной Рады, и в областях.

Ширится негативная кампания по давлению на депутатов относительно земельной реформы. Приносятся гробы в общественные приемные... Цель этой кампании – запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали и которые мы обязательно сделаем".

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