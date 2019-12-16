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Боевики за декабрь потеряли почти 50 человек – ООС

Понедельник, 16 декабря 2019, 11:45

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года боевики на Донбассе потеряли 44 человек.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "С 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека.

22 оккупанты были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага".

Напомним:

  • По информации разведки, в октябре незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойнасепаратизм
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