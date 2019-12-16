Боевики за декабрь потеряли почти 50 человек – ООС
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Понедельник, 16 декабря 2019, 12:45
По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года боевики на Донбассе потеряли 44 человек.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "С 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека.
22 оккупанты были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага".
Напомним:
- По информации разведки, в октябре незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек.
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