Боевики за декабрь потеряли почти 50 человек – ООС

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года боевики на Донбассе потеряли 44 человек.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "С 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека.

22 оккупанты были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага".

Напомним: