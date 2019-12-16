Боевики за декабрь потеряли почти 50 человек – ООС

1246 просмотров
Понедельник, 16 декабря 2019, 12:45

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года боевики на Донбассе потеряли 44 человек.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "С 1 по 15 декабря 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека.

22 оккупанты были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага".

Напомним:

  • По информации разведки, в октябре незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек.

Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс война сепаратизм


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главные новости воскресенья и ночи: условие для разведения, "адские санкции" против РФ 16 декабря 2019, 08:00
ООС: 7 обстрелов, двое раненых 16 декабря 2019, 07:15
Россия не выполняет договоренностей, обстрелы продолжаются – ООС 15 декабря 2019, 07:13
Все новости
Главные новости
Ликвидируются районы, вводятся префекты: как Зеленский предлагает изменить Конституцию
Избрали нового главу НАПК
На нардепа от "Слуги народа" напали неизвестные
Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
Все новости
исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

Фото

Как кондитер превращает десерты в миниатюрный мир

советы

5 способов, как побороть постоянную усталость

Поиск по сайту
Архив
Весь архів