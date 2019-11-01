Боевики на Донбассе за октябрь потеряли почти 100 человек – штаб

По информации разведки Объединенных сил в октябре незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек.

Источник: пресс–служба ООС

Дословно: "В октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека.

Это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных".

Детали: В штабе отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвату территорий, проникновении вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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