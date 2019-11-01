Боевики на Донбассе за октябрь потеряли почти 100 человек – штаб

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Пятница, 1 ноября 2019, 10:54

По информации разведки Объединенных сил в октябре незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек.

Источник: пресс–служба ООС

Дословно: "В октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека.

Это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных".

Детали: В штабе отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвату территорий, проникновении вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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Предыстория:

  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • 29 октября командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что разведение войск в районе Золотого-4 будет проходить в течение трех суток.
  • При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
  • 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
  • Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон также сообщала, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.
  • 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


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