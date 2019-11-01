Боевики на Донбассе за октябрь потеряли почти 100 человек – штаб
По информации разведки Объединенных сил в октябре незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек.
Источник: пресс–служба ООС
Дословно: "В октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека.
Это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных".
Детали: В штабе отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвату территорий, проникновении вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
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Предыстория:
- 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
- Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
- 29 октября командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что разведение войск в районе Золотого-4 будет проходить в течение трех суток.
- При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
- 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
- Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон также сообщала, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.
- 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.