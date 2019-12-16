Вместо отмены неприкосновенности, комитет Рады решил ее усилить – ЦПК

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Понедельник, 16 декабря 2019, 17:38

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности вместо фактической отмены депутатской неприкосновенности предлагает наоборот ее усиление

Источник: ЦПК

Дословно: "16 декабря Комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил ко второму чтению законопроект №2237 о фактической отмене депутатской неприкосновенности.

Однако члены комитета вместо обещанного улучшения, существенно ухудшили редакцию, усложнив некоторые этапы расследования в отношении депутатов. Даже по сравнению с тем, как это происходит сейчас".

Детали: Депутаты оставили нормы, по которым уголовное производство в отношении нардепа может начать только генеральный прокурор. То есть только один человек сможет вносить сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

Это означает, что начало дела в отношении любого преступления депутата будет зависеть от фигуры генпрокурора.

Стоит отметить, что согласно действующим нормам Уголовного процесса в условиях существования неприкосновенности любой следователь или прокурор может начать дело в отношении нардепа.

Важно, что правоохранительный комитет отверг собственное решение, где обещал предоставить право начинать следствие и другим органам.

Другая очень опасная новация, согласованная сегодня правоохранительным комитетом, заключается в том, что нардепы предлагают, чтобы большинство ходатайств следователей на стадии досудебного расследования рассматривались при обязательном присутствии нардепа.

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документамв нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие,которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Сейчас такие ходатайства судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожения документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.

Что было раньше: В начале декабря Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

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Напомним:

  • 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", что в том числе дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.
  • В то же время законопроект предусматривает, что для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, необходимо будет санкция Верховной Рады.
  • 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно отмены неприкосновенности народных депутатов.

Темы: неприкосновенность Верховная Рада


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