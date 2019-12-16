Столар возглавил киевскую ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа – За життя" на съезде 16 декабря избрала председателем киевской организации народного депутата Вадима Столара.

Источник: Пресс-служба политсилы

Дословно: "Участники съезда проголосовали за назначение народного депутата Вадима Столара главой киевской организации партии".

Детали: Перед бегством Януковича в разгар революции Достоинства Столар стал руководителем патронатной службы главы КГГА Владимира Макеенко. В 2014-м стал киевским городским депутатом. После этого баллотировался в Верховную Раду по Оболони, но проиграл.

Семья Столара причастна к скандальной застройке на Никольской Слободке.

Во времена мэрства Виталия Кличко Столара, с которым они летали одними чартерами, его называли "серым кардиналом" столицы.

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