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ООС: Боевики выпустили 20 мин по окрестностям Крымского

Понедельник, 16 декабря 2019, 18:53
ООС: Боевики выпустили 20 мин по окрестностям Крымского

Российские оккупанты 16 декабря дважды обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе.

Источник: ООС

Дословно: "В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Детали: Штаб зафиксировал один обстрел вблизи Крымского. Из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

Боевики также обстреляли окрестности Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В воскресенье, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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