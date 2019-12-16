ООС: Боевики выпустили 20 мин по окрестностям Крымского

Российские оккупанты 16 декабря дважды обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе.

Источник: ООС

Дословно: "В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Детали: Штаб зафиксировал один обстрел вблизи Крымского. Из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

Боевики также обстреляли окрестности Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В воскресенье, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены.