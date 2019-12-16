ООС: Боевики выпустили 20 мин по окрестностям Крымского
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Понедельник, 16 декабря 2019, 19:53
Российские оккупанты 16 декабря дважды обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе.
Источник: ООС
Дословно: "В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
Детали: Штаб зафиксировал один обстрел вблизи Крымского. Из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.
Боевики также обстреляли окрестности Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В воскресенье, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены.
Украинская правда
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