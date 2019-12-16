ООС: Боевики выпустили 20 мин по окрестностям Крымского

143 просмотра
Понедельник, 16 декабря 2019, 19:53

Российские оккупанты 16 декабря дважды обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе.

Источник: ООС

Дословно: "В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Детали: Штаб зафиксировал один обстрел вблизи Крымского. Из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

Боевики также обстреляли окрестности Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В воскресенье, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики за декабрь потеряли почти 50 человек – ООС 16 декабря 2019, 12:45
На Донбассе ранен украинский военный 15 декабря 2019, 19:23
Россия не выполняет договоренностей, обстрелы продолжаются – ООС 15 декабря 2019, 07:13
Все новости
Главные новости
Дело Шеремета: Следствие объявило подозрения, опираясь на слабые доказательства – СМИ
Пропагандистам со "Звезды" закрыли въезд в Украину на 3 года
Законы 16 января: суд закрыл дело против Ефремова
Новым гражданам Украины разрешат оставлять старое гражданство – ГМС
Все новости
еда

7 рецептов из овсянки, которые можно приготовить с вечера на утро

еда

7 причин есть больше цитрусовых

здоровье

4 раза в неделю в течение 25 лет. Почему нам нужно пить чай

Поиск по сайту
Архив
Весь архів