Сборную Украины по футболу наградили миллионом долларов

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Понедельник, 16 декабря 2019, 22:13
УАФ

Украинская ассоциация футбола наградила юношескую сборную Украины (U-20) миллионом долларов за победу в чемпионате мира в 2019 году.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Это крупнейшая за всю историю молодежной сборной выплата премиальных.

Награждены футболисты и первые тренеры игроков в команде.

Размер премиальных был меньше, однако группа компаний Ferrexpo увеличила награду в три раза.

Напомним:

  • В этом году молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу. 15 июня в финальном матче в польском городе Лодзь украинцы победили команду Южной Кореи со счетом 3:1.
 

Украинская правда
Темы: футбол чемпионат мира


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