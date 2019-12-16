Сборную Украины по футболу наградили миллионом долларов

Украинская ассоциация футбола наградила юношескую сборную Украины (U-20) миллионом долларов за победу в чемпионате мира в 2019 году.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Это крупнейшая за всю историю молодежной сборной выплата премиальных.

Награждены футболисты и первые тренеры игроков в команде.

Размер премиальных был меньше, однако группа компаний Ferrexpo увеличила награду в три раза.

Напомним: