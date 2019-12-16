Сборную Украины по футболу наградили миллионом долларов
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Понедельник, 16 декабря 2019, 22:13
Украинская ассоциация футбола наградила юношескую сборную Украины (U-20) миллионом долларов за победу в чемпионате мира в 2019 году.
Источник: Украинская ассоциация футбола
Детали: Это крупнейшая за всю историю молодежной сборной выплата премиальных.
Награждены футболисты и первые тренеры игроков в команде.
Размер премиальных был меньше, однако группа компаний Ferrexpo увеличила награду в три раза.
Напомним:
- В этом году молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу. 15 июня в финальном матче в польском городе Лодзь украинцы победили команду Южной Кореи со счетом 3:1.
Украинская правда
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