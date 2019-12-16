Депутат "Слуги народа" написал заявление о выходе из партии

Исключенный из фракции депутат "Слуги народа" Антон Поляков попросил об исключении из партии "из идеологических и моральных принципов".

Источник: Антон Поляков в Телеграме

Дословно: "Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать.

Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают…

Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота".

Предыстория: