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Депутат "Слуги народа" написал заявление о выходе из партии

Понедельник, 16 декабря 2019, 22:30
Депутат Слуги народа написал заявление о выходе из партии

Исключенный из фракции депутат "Слуги народа" Антон Поляков попросил об исключении из партии "из идеологических и моральных принципов".

Источник: Антон Поляков в Телеграме

Дословно: "Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать.

Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают…

Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота".

 

Предыстория:

  • 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить нардепов Анну Скороход и Антона Полякова.
  • По словам собеседника УП, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов.
  • Также на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом, упрекавшим его в прогулах.
  • Поляков попал в парламент по мажоритарке – выиграл выборы в округе № 206. В Раде входил в состав комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Украинская правда

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Темы: Слуга народа
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