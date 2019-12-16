Депутат "Слуги народа" написал заявление о выходе из партии
Понедельник, 16 декабря 2019, 22:30
Исключенный из фракции депутат "Слуги народа" Антон Поляков попросил об исключении из партии "из идеологических и моральных принципов".
Источник: Антон Поляков в Телеграме
Дословно: "Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать.
Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и всё это покрывают…
Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота".
Предыстория:
- 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить нардепов Анну Скороход и Антона Полякова.
- По словам собеседника УП, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов.
- Также на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом, упрекавшим его в прогулах.
- Поляков попал в парламент по мажоритарке – выиграл выборы в округе № 206. В Раде входил в состав комитета по вопросам антикоррупционной политики.
Украинская правда