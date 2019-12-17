"Не дождетесь" – министр юстиции об отставке

Министр юстиции Денис Малюська опроверг заявления о своей отставке и заявил, что пока не планирует покидать пост главы министерства.

Источник: "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство страны. Тут не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет

Что касается собственно того, какой должна быть заработная плата министра. Это вопрос не несколько критический, как его раскрутили в СМИ. Потому что народ говорит: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет", извиняюсь за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала. Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты.

Детали: Министр добавил, что последний месяц он доволен своей заработной платой.

Он подчеркнул, что другие сотрудники, например лица, работающие в пенитенциарной системе могут получать 6000 гривен, рискуя при этом собственной жизнью. На нем взгляд, это недостаточное вознаграждение для такой работы.

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Что предшествовало: 11 декабря министр юстиции Денис малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

"Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 – надолго меня не хватит", – сказал министр.