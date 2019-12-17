Во время протестов в Иране погибли более 300 человек – правозащитники

Правозащитная организация Amnesty International сообщила о 304 погибших и тысячи раненых в результате протестов в Иране.

Источник: Amnesty International

Детали: Организация опросила десятки иранцев, которые рассказали о действиях властей во время разгона протестов. По их словам, силовики подвергали задержанных пыткам. Как сообщается, среди арестованных есть дети в возрасте до 15 лет.

Официальный Тегеран отказался назвать точную цифру погибших.