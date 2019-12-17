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Во время протестов в Иране погибли более 300 человек – правозащитники

Вторник, 17 декабря 2019, 02:55

Правозащитная организация Amnesty International сообщила о 304 погибших и тысячи раненых в результате протестов в Иране.

Источник: Amnesty International

Детали: Организация опросила десятки иранцев, которые рассказали о действиях властей во время разгона протестов. По их словам, силовики подвергали задержанных пыткам. Как сообщается, среди арестованных есть дети в возрасте до 15 лет.

Официальный Тегеран отказался назвать точную цифру погибших.

  • Ранее СМИ сообщали, что в общей сложности от 180 до 450 человек, а возможно, и больше, были убиты за четыре дня в ходе акций протеста в Иране.
  • Протесты в Иране начались 15 ноября после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин и нормировании продаж.
  • С 17 ноября в Иране начали блокировать доступ в интернет. 
  • США призвали Twitter, Instagram и Facebook заблокировать страницы лидеров Ирана.
  • Не менее 1000 демонстрантов были арестованы и более 100 людей были убиты во время столкновений с силами безопасности.

Украинская правда
Темы: Иран
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