Боевики 5 раз нарушили режим "тишины", ранен военный
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Вторник, 17 декабря 2019, 07:10
16 декабря российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Боевики открывали огонь вблизи Крымского, Верхнеторецкого, Шахты Бутовка, Павлополя и Широкино.
Напомним:
- 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных получили ранения.
Украинская правда
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