Боевики 5 раз нарушили режим "тишины", ранен военный

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Вторник, 17 декабря 2019, 07:10

16 декабря российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики открывали огонь вблизи Крымского, Верхнеторецкого, Шахты Бутовка, Павлополя и Широкино.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


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