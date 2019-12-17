Боевики 5 раз нарушили режим "тишины", ранен военный

16 декабря российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики открывали огонь вблизи Крымского, Верхнеторецкого, Шахты Бутовка, Павлополя и Широкино.

Напомним: