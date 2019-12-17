Рада признала "Пласт" и скаутское движение
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Вторник, 17 декабря 2019, 12:04
Верховная Рада приняла закон "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения".
Источник: заседание парламента 17 декабря
Детали: "За" проголосовали 316 народных депутатов. Законопроект №0976 был доработан после того, как президент Владимир Зеленский вернул его со своими предложениями.
По словам представителя президента в Верховной Раде первого вице-спикера Руслана Стефанчука, в новой редакции документ не создает привилегии для организации "Пласт".
Что было раньше: 4 сентября Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".
Предыстория:
- 30 мая Верховная Рада 8 созыва приняла закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".
- 19 июня тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал его и передал на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.
Украинская правда
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