Рада признала "Пласт" и скаутское движение

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Вторник, 17 декабря 2019, 12:04

Верховная Рада приняла закон "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения".

Источник: заседание парламента 17 декабря

Детали: "За" проголосовали 316 народных депутатов. Законопроект №0976 был доработан после того, как президент Владимир Зеленский вернул его со своими предложениями.

По словам представителя президента в Верховной Раде первого вице-спикера Руслана Стефанчука, в новой редакции документ не создает привилегии для организации "Пласт".

Что было раньше: 4 сентября Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Предыстория:

  • 30 мая Верховная Рада 8 созыва приняла закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".
  • 19 июня тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал его и передал на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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