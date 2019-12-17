Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые подробности махинаций во "Львовуголь": при обысках нашли подпольный цех

Вторник, 17 декабря 2019, 12:18
Новые подробности махинаций во Львовуголь: при обысках нашли подпольный цех

Служба безопасности Украины разоблачила руководство "Львовуголь" в организации масштабных махинаций с выплатами зарплаты шахтерам, из-за которой госпредприятие ежемесячно теряло более миллиона гривен.

Источник: СБУ со ссылкой на своих оперативников

Дословно: "Должностные лица Львовуголь вместе с руководителями шести обособленных подразделений наладили противоправную схему по неправомерному начислению заработной платы горнякам.

Они организовали привлечение работников шахт к посторонним работам. В частности, злоупотребляя служебным положением, должностные лица использовали труд подчиненных в личных целях а также для участия в коммерческих проектах для получения неучтенных доходов.

Кроме того, задокументировано, что некоторые работники, продолжая получать зарплату в Украине, в то же время фактически находились за границей на заработках.

Чиновники системно не отражали в табелях учета рабочего времени и бухгалтерской документации отсутствие работников на рабочих местах. Зато горнякам насчитывали ежемесячную зарплату, средняя величина которой составлял до 23 тысяч гривен".

 

Детали: Во время обысков и осмотров, проведенных в помещении ГП "Львовуголь", на шести шахтах, а также по местам строительства домов руководства госпредприятия, правоохранители изъяли документацию и другие доказательства их противоправной деятельности.

На территории одной из шахт также обнаружили подпольный цех по изготовлению бетонных изделий и тротуарной плитки, который был незаконно подключен к электросети.

 
 

В рамках производства по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжаются следственные действия.

Устанавливается причастность других должностных лиц области к незаконным схемам.

 

Этому предшествовало:

  • 16 декабря прокуратура Львовской области сообщила, что на 6 шахтах ГП "Львовуголь" состоялись обыски.
  • По ее данным: один из руководителей привлекал 5 шахтеров к строительству дома своей жены; некоторые из работников занимался бизнесом на работе; было более 50 корпоративных выездов за границу за год на посторонние работы; 59 работников подолгу не работали, а зарплату получали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: шахтыЛьвовугольСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
шахты
В шахте Павлограда произошел взрыв, трое в больнице
На шахте в Словакии произошло возгорание метана, среди пострадавших есть украинец
Угледар до и после. Неизвестная история города, о котором Украина и мир узнали благодаря войне. Аудиоверсия
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: