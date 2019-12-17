Новые подробности махинаций во "Львовуголь": при обысках нашли подпольный цех

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Вторник, 17 декабря 2019, 13:18

Служба безопасности Украины разоблачила руководство "Львовуголь" в организации масштабных махинаций с выплатами зарплаты шахтерам, из-за которой госпредприятие ежемесячно теряло более миллиона гривен.

Источник: СБУ со ссылкой на своих оперативников

Дословно: "Должностные лица Львовуголь вместе с руководителями шести обособленных подразделений наладили противоправную схему по неправомерному начислению заработной платы горнякам.

Они организовали привлечение работников шахт к посторонним работам. В частности, злоупотребляя служебным положением, должностные лица использовали труд подчиненных в личных целях а также для участия в коммерческих проектах для получения неучтенных доходов.

Кроме того, задокументировано, что некоторые работники, продолжая получать зарплату в Украине, в то же время фактически находились за границей на заработках.

Чиновники системно не отражали в табелях учета рабочего времени и бухгалтерской документации отсутствие работников на рабочих местах. Зато горнякам насчитывали ежемесячную зарплату, средняя величина которой составлял до 23 тысяч гривен".

 

Детали: Во время обысков и осмотров, проведенных в помещении ГП "Львовуголь", на шести шахтах, а также по местам строительства домов руководства госпредприятия, правоохранители изъяли документацию и другие доказательства их противоправной деятельности.

На территории одной из шахт также обнаружили подпольный цех по изготовлению бетонных изделий и тротуарной плитки, который был незаконно подключен к электросети.

 
 

В рамках производства по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжаются следственные действия.

Устанавливается причастность других должностных лиц области к незаконным схемам.

 
 

Этому предшествовало:

  • 16 декабря прокуратура Львовской области сообщила, что на 6 шахтах ГП "Львовуголь" состоялись обыски.
  • По ее данным: один из руководителей привлекал 5 шахтеров к строительству дома своей жены; некоторые из работников занимался бизнесом на работе; было более 50 корпоративных выездов за границу за год на посторонние работы; 59 работников подолгу не работали, а зарплату получали.

Темы: шахты Львов уголь СБУ


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