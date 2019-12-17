Глава СБУ: "Джокер" – это наше отражение в зеркале

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Вторник, 17 декабря 2019, 17:51

Глава Службы безопасности Иван Баканов назвал фейки и киберугрозы ключевыми вызовами для национальной безопасности.

Источник: Баканов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если не говорить о продолжающейся агрессии на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело".

Детали: Глава СБУ подчеркнул, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы.

Еще одним ключевым вызовом нацбезопасности Баканов назвал киберугрозы. При этом он считает приоритетом защиту информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы "Государство в смартфоне".

Он от метил, что СБУ работает над этим вопросом совместно с СНБО, Кабинетом министров, киберподразделениями других правоохранительных органов.

Отвечая на вопрос о том, является ли пранкер "Джокер" одним из свидетельств таких угроз, Баканов сказал: "Джокер" – это наше отражение в зеркале".

По его словам, больше внимания должно уделяться политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу "Джокеру" дают именно политики. В то же время глава украинской спецслужбы не стал уточнять, кто стоит за "Джокером".

Прямая речь: "Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы".

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Темы: СБУ


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