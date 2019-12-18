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В деле "Пумы" и "Бучи" задержали предполагаемого заказчика убийства

Среда, 18 декабря 2019, 11:09
В деле Пумы и Бучи задержали предполагаемого заказчика убийства

По делу столичных АТОшников Инны и Владислава Грищенко о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали предполагаемого организатора.

Источник: адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук, пресс-служба полиции в комментарии "Украинской правде"

Детали: По данным УП, задержанного зовут Василий, следствие называет его "гражданин Ш."

Задержали его в конце прошлой недели.

В полиции "Украинской правде" подтвердили, что задержали возможного организатора покушения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается следствие.

12 декабря на брифинге относительно расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, следствие называло "гражданина Ш." заказчиком убийства Чекурака.  

 

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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория: 

  • Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.
  • Супруги также фигурирует в деле убийства Шеремета.
  • Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соня Лукашова, Ирина Балачук, УП

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Темы: АТОдобровольцыубийство
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