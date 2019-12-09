АТОшник заявил, что ему предлагали "взять на себя" дело Шеремета

Участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: речь Грищенко в Печерском райсуде Киева

Прямая речь: "Ко мне пришло эта лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал, журналистка, и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли.

И знает, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста – УП)".

Детали: Грищенко попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он разговаривал со следователем.

АТОшник также утверждает, что кроме следователя к нему приходили другие правоохранители "в звании полковник и майор", которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

9 декабря Печерский райсуд продлил сроки расследования по делу о покушении на убийство на Ивано-Франковщине до 16 февраля 2020 года.

Жена Грищенко Инна, которая тоже является подозреваемой по этому делу, заявила в суде, что ее держат под стражей для давления на мужа.

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