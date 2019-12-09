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АТОшник заявил, что ему предлагали "взять на себя" дело Шеремета

Понедельник, 9 декабря 2019, 18:13
АТОшник заявил, что ему предлагали взять на себя дело Шеремета

Участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: речь Грищенко в Печерском райсуде Киева, комментарий адвоката "Украинской правде"

Прямая речь: "Ко мне пришло эта лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал – УП), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли.

И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста – УП)".

Детали: Такое заявление ветеран сделал во время заседания суда, который продлил сроки расследования по делу о покушении на убийство на Ивано-Франковщине до 16 февраля 2020 года. В то же время, Грищенко не уточнил, какую именно журналистку имел в виду и кто такой Жуков.

Комментарий адвоката Виталия Ковальчука: "По поводу Жукова: предполагаем, что это ошибся он, перепутал фамилию Шаповала. А деталей относительно журналистки – никто не знает, о чем идет речь. Кто – не знаем.

Мы обсуждали сегодня утром это, он озвучил, что на него оказывается давление. И мы посоветовали это озвучить непосредственно в адрес суда".

Детали: Грищенко попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он разговаривал со следователем.

АТОшник также утверждает, что кроме следователя к нему приходили другие правоохранители "в звании полковник и майор", которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

Адвокат Грищенко сообщил, что планирует подавать в Государственное бюро расследований заявление о преступлении: злоупотреблении властью и давлении со стороны сотрудников Национальной полиции.

9 декабря Печерский райсуд продлил сроки расследования по делу о покушении на убийство на Ивано-Франковщине до 16 февраля 2020 года. Следователь просил продлить сроки до 16 марта, однако суд удовлетворил его ходатайство лишь частично.

Жена Грищенко Инна, тоже подозреваемая в Ивано-Франковском деле, заявила в суде, что ее держат под стражей для давления на мужа.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к старшему группы следователей по делу Грищенко Василию Бирко и следователю Нацполиции, который представлял следствие в суде.

Что было раньше: В конце ноября суды продлили арест Инне и Владиславу Грищенко. Официально их подозревают в приготовлении убийства, которое так и не произошло. В то же время, по данным УП, супруги также фигурирует в расследовании убийства одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Сама Инна Грищенко ранее говорила, что ее мужу "шьют" дело Шеремета.

Знать больше: Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Предыстория:

  • Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое.
  • В конце октября расследование дела четы Грищенко передали из Ивано-Франковской области в Главное управление Национальной полиции.
  • В начале ноября УП узнала, что следствие может связывать Грищенко с убийством журналиста Павла Шеремета, который погиб от взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. Официально это подозрение нигде не звучит.
  • Сама Инна Грищенко после ареста ее мужа заявляла, что на него "вешают" не только покушение на убийство в Косово, но и убийство Павла Шеремета.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Дело Шеремета
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