Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе ранен боец – штаб ООС

Среда, 18 декабря 2019, 12:18
На Донбассе ранен боец – штаб ООС

В среду на Донбассе российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины, ранения получил один украинский военный.

Источник: полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны

Дословно: "С начала текущих суток, 18 декабря, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

... вследствие враждебного прицельного огня получил ранения один наш герой. Воин был эвакуирован в военный мобильный госпиталь".

Детали: По данным штаба ООС, в 06.50 боевые действия продолжались в течение получаса в районе Новолуганского. Оккупанты открыли огонь по направлению от Доломитного.

С 07.30 в течение полутора часов, российско-оккупационные войска вели прицельный обстрел украинских защитников н.п. Березовое.

С 10.30 в течение 20 минут, противник вел плотный огонь по направлению от н.п. Заиченко по защитникам Водяного.

Отмечается, что украинские воины адекватно реагировали на вражескую огневую активность, применяя стрелковое вооружение.

Напомним: 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин погиб.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: