На Донбассе ранен боец – штаб ООС

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Среда, 18 декабря 2019, 13:18

В среду на Донбассе российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины, ранения получил один украинский военный.

Источник: полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны

Дословно: "С начала текущих суток, 18 декабря, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

... вследствие враждебного прицельного огня получил ранения один наш герой. Воин был эвакуирован в военный мобильный госпиталь".

Детали: По данным штаба ООС, в 06.50 боевые действия продолжались в течение получаса в районе Новолуганского. Оккупанты открыли огонь по направлению от Доломитного.

С 07.30 в течение полутора часов, российско-оккупационные войска вели прицельный обстрел украинских защитников н.п. Березовое.

С 10.30 в течение 20 минут, противник вел плотный огонь по направлению от н.п. Заиченко по защитникам Водяного.

Отмечается, что украинские воины адекватно реагировали на вражескую огневую активность, применяя стрелковое вооружение.

Напомним: 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин погиб.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


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