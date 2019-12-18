Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отменил мягкий приговор горе-матери, заморившей голодом ребенка – прокуратура

Среда, 18 декабря 2019, 15:55
Суд отменил мягкий приговор горе-матери, заморившей голодом ребенка – прокуратура

Прокуратура Киева добилась отмены приговора суда первой инстанции, которым заморившую голодом 1-летнего сына женщину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Суд на заседании объявил результативную часть решения, а полный текст будет объявлен 24 декабря. Прокуратура обжаловала как квалификацию, так и назначенное наказание. Поэтому решением апелляционного суда, который отменил незаконный приговор, прокуратура довольна".

Детали: Суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой умышленным убийством малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Столичная прокуратура категорически не соглашалась с квалификацией преступления и с назначенным наказанием, которое считала слишком мягким, поэтому обжаловала приговор.

18 декабря Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд другим составе суда.

Также суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что было ранее: 29 августа районный суд огласил приговор женщине, которая оставила на 11 дней без присмотра годовалого сына и двухлетнюю дочь. В результате чего, мальчик умер, а девочка попала в больницу. Суд признал виновной 22-летнюю женщину в оставлении детей в опасности и дал 8 лет тюрьмы. Прокуратура просила пожизненное заключение.

Украинская правда
Темы: криминалпрокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
криминал
В Киеве вынесли приговор мужчине, который в течение трех лет насиловал дочерей своей сожительницы
В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 124 кг
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: