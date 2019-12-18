Суд отменил мягкий приговор горе-матери, заморившей голодом ребенка – прокуратура

Прокуратура Киева добилась отмены приговора суда первой инстанции, которым заморившую голодом 1-летнего сына женщину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Суд на заседании объявил результативную часть решения, а полный текст будет объявлен 24 декабря. Прокуратура обжаловала как квалификацию, так и назначенное наказание. Поэтому решением апелляционного суда, который отменил незаконный приговор, прокуратура довольна".

Детали: Суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой умышленным убийством малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Столичная прокуратура категорически не соглашалась с квалификацией преступления и с назначенным наказанием, которое считала слишком мягким, поэтому обжаловала приговор.

18 декабря Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд другим составе суда.

Также суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что было ранее: 29 августа районный суд огласил приговор женщине, которая оставила на 11 дней без присмотра годовалого сына и двухлетнюю дочь. В результате чего, мальчик умер, а девочка попала в больницу. Суд признал виновной 22-летнюю женщину в оставлении детей в опасности и дал 8 лет тюрьмы. Прокуратура просила пожизненное заключение.