СММ ОБСЕ: увеличилось количество нарушений режима "тишины" на Луганщине
Четверг, 19 декабря 2019, 01:35
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима тишины в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.
Источник: отчет СММ ОБСЕ от 17 декабря
Дословно: "СММ зафиксировала две единицы вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.
Свободу передвижения СММ продолжали ограничивать, в частности на блокпостах вооруженных формирований вблизи Заиченко и Верхнешироковского в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области."
Детали: Также наблюдатели сообщили об огне по беспилотнику СММ с подконтрольной правительству Райгородки, что на Луганщине.
Напомним:
- Специальная миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.
Украинская правда