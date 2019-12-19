СММ ОБСЕ: увеличилось количество нарушений режима "тишины" на Луганщине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима тишины в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 17 декабря

Дословно: "СММ зафиксировала две единицы вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Свободу передвижения СММ продолжали ограничивать, в частности на блокпостах вооруженных формирований вблизи Заиченко и Верхнешироковского в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области."

Детали: Также наблюдатели сообщили об огне по беспилотнику СММ с подконтрольной правительству Райгородки, что на Луганщине.

Напомним: