СММ ОБСЕ: увеличилось количество нарушений режима "тишины" на Луганщине

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Четверг, 19 декабря 2019, 02:35

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима тишины в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 17 декабря

Дословно: "СММ зафиксировала две единицы вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Свободу передвижения СММ продолжали ограничивать, в частности на блокпостах вооруженных формирований вблизи Заиченко и Верхнешироковского в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области."

Детали: Также наблюдатели сообщили об огне по беспилотнику СММ с подконтрольной правительству Райгородки, что на Луганщине.

Напомним:

  • Специальная миссия ОБСЕ на выходных зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ Донбасс


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