Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один раненный

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Четверг, 19 декабря 2019, 07:28

18 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского, Березового, Водяного и Марьинки.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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