Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один раненный
Четверг, 19 декабря 2019, 06:28
18 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского, Березового, Водяного и Марьинки.
Напомним:
- 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.
Украинская правда