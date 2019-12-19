Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один раненный

18 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского, Березового, Водяного и Марьинки.

Напомним: